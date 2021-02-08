В горах Чечни исчезли 14 человек

Группа туристов исчезла в горах Чечни. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент зафиксирован в горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района. Согласно информации источника, 14 человек ушли утром в воскресенье, 7 февраля, в лес для сбора черемши и перестали выходить на связь.

В настоящее время на место выдвинулись спасатели, в том числе кинологический расчет. Поисковые группы планируется увеличить.

«Поиски осложняются отсутствием в местности, где пропали люди, сотовой связи», — подчеркнул собеседник агентства.

17 декабря прошлого года сообщалось, что в подмосковном Домодедово пропали десять туристов, включая восьмерых детей. Позднее они нашлись — стало известно, что группа заблудилась и не могла самостоятельно найти выход.

UPD: Позднее РИА Новости в региональном управлении МЧС России сообщили, что пропавшие сборщики черемши нашлись.