Умер обнаруживший палатку пропавшей группы Дятлова турист

В Екатеринбурге на 85-м году жизни умер Михаил Шаравин. В 1959 году он первым обнаружил пустую палатку туристов группы Дятлова. Об этом порталу Ura.ru сообщил руководитель дятловского фонда Юрий Кунцевич.

Он отметил, что бывший турист Шаравин скончался 8 июля. Из-за коронавируса на церемонии прощания с ним присутствовало немного людей. О месте погребения его родственники в фонд пока не сообщали.

Именно Шаравин вместе с Борисом Слоцовым первыми нашли разрезанную и брошенную палатку на склоне горы Холатчахль. С 29 февраля по 4 марта он участвовал в поисках пропавшей при странных обстоятельствах группы. С его помощью обнаружили и первые пять тел погибших туристов.

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Затем Шаравин принимал активное участие в деятельности фонда памяти группы Дятлова. Он отстаивал версию о том, что причиной гибели туристов стало испытание нового вида оружия.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что туристы погибли из-за схода лавины. В ведомстве заявили, что группа из-за плохой видимости не смогла найти оставленную палатку. Попытавшись вернуться в лагерь, туристы насмерть замерзли — температура на перевале составляла 40-45 градусов ниже нуля.

В честь погибшей группы назвали перевал на Северном Урале. 60 лет назад там при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство из них замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.

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