Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. Подробности получения ими телесных повреждений раскрыли журналистам, пишет РИА Новости.

По словам представителя управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, люди скончались под лавиной, о чем свидетельствуют их травмы. Все туристы, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от переохлаждения. Однако повреждения у этих членов группы вызывали вопросы.

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«Так, у Золотарева были сломаны ребра. И эксперты это объяснили на примере теннисного шарика. Когда определяются телесные повреждения, общее правило следующее: в месте приложения силы и происходит деформация костей, тканей. Куда мы нажимаем, там и деформация», — сказал Курьяков, добавив, что тогда неясно, как повредились ребра.

Он рассказал, что задавшись этим вопросом, эксперты поняли, что была опоясывающая нагрузка: по 3-4 метра снега давили со всех сторон. Так как это примерно полтонны, то телесные повреждения у туристов должны быть с обратной стороны, как и оказалось.

«Когда эксперты по этому признаку посмотрели на травмы, все встало на свои места. Они сделали вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы», — заключил представитель Генпрокуратуры.

На пресс-конференции с журналистами Курьяков также рассказал, что вследствие лавины, из-за плохой видимости люди не смогли найти свою палатку, после того как покинули ее. Кроме того, причиной гибели стало и то, что группа туристов ушла на 50 метров от своего расположения, но видимость в тех погодных условиях не превышала 16 метров.

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