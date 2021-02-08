Раскрыты предпочтения россиян в доставке еды

Россияне по утрам предпочитают заказывать в доставке готовую еду, фрукты и овощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса доставки еды Delivery Club.

Согласно полученным данным, в первой половине дня (до 17:00) доля овощей, фруктов и орехов в общем объеме заказов составляет 20 процентов, в то время как к вечеру она уже снижается до 13 процентов. Доля готовых продуктов и полуфабрикатов же падает с 13 процентов до всего трех процентов.

Ближе к вечеру значительно увеличивается рост покупок напитков, чипсов, снеков и мороженого. Так, доля напитков после 17:00 достигает 27 процентов вместо 13 процентов по утрам, а чипсов и снеков увеличивается до шести процентов. На мороженое вечером приходится около пяти процентов.

Ранее сообщалось, что россияне увеличили траты в интернет-магазинах, а также на еду и учебу. В период пандемии они стали покупать на онлайн-площадках примерно в два раза больше товаров. По данным исследования, с января по ноябрь 2020 года обороты платежей у сервисов доставки еды выросли на 22 процента.