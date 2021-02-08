Женщины доминировали среди победителей британской кинопремии

В Великобритании состоялась церемония награждения кинопремии Лондонского кружка кинокритиков, на которой среди победителей доминировали женщины. Об этом пишет The Guardian.

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Три награды получил роуд-муви «Земля кочевников» — его признали фильмом года, исполнившая в нем главную роль Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой, а режиссер ленты Хлоя Чжао победила в номинации за лучший сценарий.

Хоррор «Святая Мод» также завоевал три награды: его режиссер Роуз Гласс стала лауреаткой за лучший дебют, звезда ленты Морфидд Кларк победила в номинации «Лучшая британская или ирландская актриса года», а сам фильм взял премию как «Лучший британский или ирландский фильм года».

Драма Сары Гаврон Rocks получила награды за кастинг (за него была ответственна директор по кастингу Люси Парди) и за актрису Бакки Бакрэй, отмеченную за лучший актерский дебют.

Режиссером года признан британский чернокожий кинематографист Стив Маккуин за проект «Голос перемен». Лучшим актером был признан афроамериканец Чедвик Боузман за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Боузман, наиболее известный по главной роли в фильме «Черная пантера», скончался в августе 2020-го от рака в возрасте 43 лет.