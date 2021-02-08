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ФСБ задержала в Московском регионе участников межэтнической преступной группы

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Фото: пресс-слуюба ФСБ / РИА Новости

В Московском регионе сотрудники ФСБ задержали шесть участников межэтнической преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельных документов для мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

Подозреваемые за 2020 год получили за легализацию в России тысячи иностранных граждан более двух миллионов рублей. Пресечена деятельность двух подпольных лабораторий, где изготавливались поддельные документы.

Группировка состояла из десяти граждан стран СНГ. У них имелись коррупционные связи в правоохранительных органах.

3 ноября 2020 года сообщалось о результатах спецоперации в Москве, которую провели сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии. Они задержали восьмерых участников организованной преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов. Злоумышленники работали с 2015 года. За пять лет им удалось легализовать более десяти тысяч человек.

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