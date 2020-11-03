ФСБ, МВД и Росгвардия провели спецоперацию по задержанию ОПГ в Москве

В Москве сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали восьмерых участников организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась легализацией мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Задержанные — уроженцы стран среднеазиатского региона. Они создали сеть по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов для организации незаконного въезда в Московский регион граждан иностранных государств.

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Злоумышленники работали с 2015 года. За пять лет им удалось легализовать более десяти тысяч человек.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 12 человек, которые следили за российскими политиками ради шантажа и нападений. Уточнялось, что целями группировки были спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин, курирующий думу советник губернатора области Анатолий Шарапов и вице-мэр Илья Захаров. Подозреваемые, используя дроны, детализацию телефонных переговоров и другие технические средства вели слежку за указанными людьми, планируя в дальнейшем шантажировать политиков и организовать на них атаки, которые они якобы отрабатывали на полигоне для пейнтбола.