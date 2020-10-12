ФСБ задержала планировавшую нападения на российских политиков группировку

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали 12 человек, которые следили за российскими политиками ради шантажа и нападений. Об этом в понедельник, 12 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает URA.RU.

По данным источника агентства, целями группировки были спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин, курирующий думу советник губернатора области Анатолий Шарапов и вице-мэр Илья Захаров. Подозреваемые, используя дроны, детализацию телефонных переговоров и другие технические средства вели слежку за указанными людьми, планируя в дальнейшем шантажировать политиков и организовать на них атаки, которые они якобы отрабатывали на полигоне для пейнтбола.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 163 УК России («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Расследованием занимается специальная группа, работу которой курирует лично глава регионального управления ФСБ Алексей Зиновьев.