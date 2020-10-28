ФСБ задержала лидеров азербайджанских националистов в Москве

ФСБ задержала лидеров азербайджанской националистической группировки «Во благо общего народа» (ВБОН) в Москве. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Спецоперация по задержанию националистов прошла 19 октября, сотрудники ФСБ работали вместе с представителями Центра по противодействию экстремизму МВД. В ходе обыска в квартирах подозреваемых силовики нашли глушитель к пистолету, 19 мобильных телефонов, религиозную литературу, флешки, диски, компьютеры, а также более десяти миллионов рублей, почти пять тысяч долларов и около 200 евро.

По данным Baza, сейчас двое подозреваемых находятся под домашним арестом. Речь идет о лидерах ВБОН Рагиме Байрамове и Романе Агаеве. Дело завели по статье «Хулиганство» — из-за событий, которые произошли некоторое время назад на вечеринке. Издание уточняет, что члены группировки выслеживали пользователей сети, оставлявших негативные комментарии, и избивали их. Также националисты заставляли своих жертв извиняться на камеру.

Защита Байрамова и Агаева утверждает, что никаких противоправных действий они не совершали. Всего по делу проходят семь человек.

ТАСС пишет, что члены ВБОН придерживаются традиционных ценностей, призывают соотечественников вести себя в соответствии с обычаями и устоями, заниматься благотворительностью.