ФСБ задержала водителя Mercedes с набитым деньгами чемоданом и оружием

В Воронежской области дорожная полиция задержала водителя Mercedes G-Class, который ехал без ремня безопасности. При проверке в салоне был обнаружен чемодан, набитый деньгами, и оружие. Об этом сообщает РЕН ТВ.

При проверке документов мужчина предъявил удостоверение сотрудника Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Москве. Документ фальшивый, заявила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, добавив, что задержанный не является сотрудником ведомства.

Инцидент произошел 21 октября. В чемодане оказалось 80 миллионов рублей пятитысячными купюрами, а в багажнике лежал карабин «Сайга». На место задержания прибыли сотрудники ФСБ и забрали водителя внедорожника с собой вместе с деньгами и оружием, добавляет Telegram-канал «112». Местонахождение мужчины, его автомобиля и денег неизвестно. Дома он так и не появился.