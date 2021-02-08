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Физлиц-иноагентов предложили не допускать до выборов

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Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

В России предложили запретить физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в выборах всех уровней. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению представителей российского бизнес-сообщества, это не позволит реализовать в стране «белорусский сценарий» с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию. В частности, пояснил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков, таким образом не сможет избираться Юлия Навальная (жена Алексея Навального, учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Янсукова, прозападные общественные деятели, финансируемые из-за рубежа, ставят целью насильственную смену власти в стране. Эти попытки, указал он, будут нарастать вплоть до осенних выборов в Госдуму и, возможно, продолжатся и после голосования. «Серьезность намерений западной коалиции подтверждается не только проведением серии несанкционированных митингов и акций протеста в ряде регионов России, но и демонстративным участием в них иностранных дипломатов», — добавил он.

2 февраля глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что Запад рассматривает возможность заменить Алексея Навального его женой Юлией. По его словам, такой сценарий возможен в случае, если Навального посадят. «На Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, ставка может быть сделана на его жену», — сказал сенатор. Климов добавил, что такого рода мероприятия уже подводятся западными силами.

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