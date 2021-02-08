Женщина сделала маску для кожи, осталась с оранжевым лицом и прославилась в сети

Женщина сделала маску для кожи, осталась с оранжевым лицом и прославилась в соцсети. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша Лорен (Lauren) опубликовала видео, в котором рассказала, что решила приготовить маску для лица в домашних условиях, прочитав ее рецепт в интернете. По словам девушки, средства должно было улучшить состояние ее кожи, на которой появилось акне.

На размещенных кадрах девушка объясняет, что нанесла цветную смесь на лицо и вскоре обнаружила, что ее руки окрасились. В конце видео Лорен показала, что после применения маски ее лицо стало оранжевого цвета. «Моя сестра рассмеялась, увидев меня», — заключила героиня ролика.

Публикация девушки стала вирусной и набрала более миллиона просмотров. Пользователей развеселил ее пост, о чем они написали в комментариях. «Я тоже делала эту маску, пигмент сошел только через четыре дня», «Ты же хотела, чтобы твоя кожа сияла», «Это очень смешно», «Господи, ты олицетворение меня», «Плачу со смеху», — высказывались юзеры.

Ранее в феврале дерматологи назвали способы борьбы с проблемами кожи, которые они прозвали «маскне». Медики порекомендовали максимально минимизировать использование декоративной косметики и отказаться от тональных основ. Они также дали совет протирать лицо антибактериальными средствами.