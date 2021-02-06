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Дерматологи назвали способы борьбы с «маскне»

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские дерматологи назвали способы, с помощью которых можно побороть возникающие из-за ношения медицинских масок проблемы с кожей. Специалисты назвали подобные высыпания новым термином «маскне». Об этом врачи рассказали в беседе с «Московским комсомольцем».

По словам врачей, в пандемию коронавируса у людей увеличилось количество высыпаний на коже и повысился спрос на косметологические услуги. Так, в случае высыпаний дерматологи порекомендовали максимально минимизировать использование декоративной косметики и отказаться от тональных основ. Мужчинам посоветовали не надевать маску сразу после бритья, так как это может привести к воспалению.

В этот период также можно протирать лицо антибактериальными средствами, например, хлоргексидином, а на воспаления прикладывать цинковую пасту. Под маску и перчатки рекомендуют наносить крем для защиты кожи. Специалисты также подчеркнули необходимость поставить в домах увлажнитель воздуха и сходить на консультацию к врачу, который даст назначение на прием витаминов.

В январе 2021 года эксперты в области косметологии раскрыли несколько негативных следов пандемии коронавируса на внешности человека и назвали домашние способы борьбы с ними. Оказалось, что в этот период у людей может ухудшиться цвет лица и появиться экзема и псориаз. Медики посоветовали есть продукты, богатые жирными кислотами, принимать витамин D и два раза в день умывать лицо очищающими средствами.

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