Дерматолог перечислила возникающие из-за сухости кожи болезни

Постоянная сухость ведет к возникновению таких болезней как экзема или атопический дерматит. Эти недуги в беседе с Пятым каналом перечислила врач-дерматолог Екатерина Вертиева.

«Они могут доставлять действительно серьезные проблемы пациентам, так как они сопровождаются высыпаниями на теле, интенсивным зудом», — пояснила врач, добавив, что подобные проблемы могут привести к бессоннице, неврозам и депрессии.

Вертиева отметила, что люди со склонностью к сухости кожи должны пользоваться специальными средствами лечебной косметики каждый день после душа или два-три раза в неделю, исходя из уровня комфорта. При этом нужно различать сухую и обезвоженную кожу — запас воды можно восполнить.

Вышеперечисленные меры, отметила медик, способствуют более легкому течению кожных заболеваний, а также снижают риск их обострения осенью и зимой. При этом если купировать дерматологические болезни не удается, следует обратиться к дерматологу, посоветовала Вертиева.

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