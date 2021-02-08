Панин выложил фото в женском нижнем белье с двумя полуголыми девушками

Российский актер Алексей Панин выложил в соцсети фотографию, на которой предстал полуобнаженным в женском нижнем белье. Вместе с артистом на снимке попозировали две полуголые девушки, пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что актер опубликовал фото несколько раз: сначала он выложил снимок без цензуры, затем удалил его и обнародовал вновь, замазав на нем интимные места. Указывается, что на фото вместе с Паниным появилась его «гражданская жена Ева» вместе с подругой.

В статье не уточняется соцсеть, в которой якобы появилось фото Панина. Снимок также разошелся в Twitter.

В январе Панин вместе с дочерью записал гневное видеосообщение, в котором обматерил СМИ, рассказавшие о его пьянстве на похоронах матери.