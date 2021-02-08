В Болгарии объявили распродажу квартир рядом с морем

В Болгарии объявили распродажу недвижимости: офисов, земельных участков и квартир рядом с морем. Объекты реализуют на аукционе Национального агентства по доходам (НАП) страны. Об этом пишет газета «Труд».

Больше всего лотов находится в городе Бяла — здесь представлено 14 квартир в зданиях гостиничного типа. Их площадь варьируется от 50 до 83 квадратных метров. Общая стоимость объектов равняется 202,5 тысячи болгарских левов (9,3 миллиона рублей) — за такую сумму можно купить жилье в Софии. Столь низкие расценки объясняются тем, что квартиры пытаются продать уже в третий раз.

В Каваците можно обзавестись земельным участком площадью более семи тысяч «квадратов». Он находится на первой линии от моря, изначально недвижимость была предназначена для летнего лагеря. Стартовая цена лота — чуть более 450 тысяч левов (20,6 миллиона рублей).

Интересные лоты можно приобрести и в черте города — например, в Бургасе продается пиано-бар за 215 тысяч левов (9,8 миллиона рублей). Его прежние хозяева не справились с долговыми обязательствами в связи с пандемией. Еще один вариант — недостроенный отель в селе Вонешта-Вода рядом с горным перевалом. Недвижимость оценили в 340 тысяч левов (15,6 миллиона рублей).

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