На пляже популярного курорта России нашли труп

В Сочи, на популярном среди отечественных туристов курорте России, нашли труп человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Тело было обнаружено днем в воскресенье, 7 февраля, в районе пляжа «Мандарин» в Адлерском районе города. По информации канала, неизвестного достали из воды. Прибывшие на место случившегося медики констатировали его смерть.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего, также назначено проведение судмедэкспертизы.

5 февраля сообщалось, что тело туриста было найдено в 700 метрах от основной зоны катания популярного горнолыжного курорта «Роза Хутор», в районе ручья Торчевский. Лыжник пропал в южной части горнолыжного курорта возле канатной дороги «Эдельвейс».