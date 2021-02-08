Стало известно о планах США вернуться в Совет ООН по правам человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен вскоре объявит о возращении США в Совет по правам человека (СПЧ) ООН в качестве наблюдателя. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Согласно информации американского издания, в понедельник Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят о данном решении США. Несмотря на то, что Соединенные Штаты планируют изначально вернуться в статусе наблюдателя, они будут стремиться к роли полноправного члена. Отмечается, что в администрации президента США Джо Байдена считают необходимым реформировать совет, так как это «важный форум для тех, кто борется с тиранией и несправедливостью во всем мире».

В октябре 2020 года Россию избрали членом Совета ООН по правам человека. В ходе заседания Генассамблеи Всемирной организации за Россию проголосовали 158 государств. Постпредство России при Отделении ООН в Женеве напомнило, что Россия вошла в Совет после четырехлетнего перерыва.

Представители США объявили о выходе страны из СПЧ в 2018 году. В администрации бывшего президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали совет за «предвзятое» отношение к Израилю и членство в нем Венесуэлы, Китая и Кубы.