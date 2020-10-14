Россию избрали в Совет ООН по правам человека на три года

Россию избрали членом Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания Генассамблеи Всемирной организации за Россию проголосовали 158 государств.

Также с 1 января 2021 года на три года в совет избрались Украина, Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Великобритания.

Постпредство России при Отделении ООН в Женеве в своем Twitter напомнило, что Россия вошла в Совет после четырехлетнего перерыва. «Мы вернулись и готовы к совместной конструктивной работе», — заявили дипломаты.

Ранее стало известно, что Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, при этом отклонив все предложенные Россией поправки. Документ в том числе призывает президента Белоруссии Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией.