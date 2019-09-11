«Предвзятых ублюдков» из ООН отказались пускать в Азию

Филиппины не пустят в страну экспертов ООН, занимающихся докладом о соблюдении прав человека. Об этом заявил министр иностранных дел Теодоро Локсин, передает South China Morning Post.

У главы МИД спросили, разрешат ли следователям всемирной организации работать на Филиппинах. «Нет. Потому что они уже предвзяты», — заявил он. Локсин добавил, что эксперты — «ублюдки, которые сначала выносят вердикт, а затем проводят суд».

Министр отметил, что не желает видеть, как эксперты будут настаивать на правоте всего, что бездоказательно напишут, потому что «видели это своими глазами». «Я не дам им такого шанса», — подчеркнул он.

Совет по правам человека ООН принял резолюцию о составлении доклада в июле. Локсин назвал эту резолюцию мертвой, поскольку число поддержавших ее оказалось меньше, чем высказавшихся против и отсутствовавших.

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В отчет должны войти данные, связанные с длящейся уже три года войной с наркоторговцами, которую объявил президент Родриго Дутерте. Эксперты заинтересовались происходящим из-за большого числа жертв — их не менее 6,7 тысячи. В полиции настаивают, что это убитые во время перестрелок наркодилеры. Правозащитники же обвиняют силовиков во внесудебных казнях даже простых наркоманов, не связанных с торговцами.

В августе Дутерте заявил, что готов отрубать головы наркобаронам и не боится попасть за это в тюрьму.

В сентябре 2018 года филиппинский президент назвал «своим единственным грехом» внесудебные убийства в ходе войны с наркотиками.

С марта 2018-го расследование действий Дутерте на посту мэра города Давао, а затем на посту президента ведет Международный уголовный суд (МУС).

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