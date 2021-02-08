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Китай арестовал австралийскую журналистку за передачу гостайны

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Фото: Rodi Said / Reuters

Власти Китая арестовали австралийскую журналистку китайского происхождения по подозрению в передаче гостайны за рубеж. Об этом сообщает Associated Press.

Чэнг Лэй работала на китайском международном новостном телеканале CGTN. Издание отмечает, что подобные обвинения в адрес сотрудника подконтрольного правительству СМИ являются редкостью. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение или даже смертная казнь.

Австралийское правительство уже выступило с критикой ареста и призвало к соблюдению международных норм в ходе судебных разбирательств. В ответ в Пекине заверили, что права Чэнг полностью соблюдены, и призвали Австралию воздержаться от вмешательства в судебный процесс.

Ранее сообщалось, что Великобритания за год выслала трех китайских шпионов, якобы работавших журналистами. По информации СМИ, разведчики притворялись сотрудниками китайских СМИ, но на самом деле работали на Министерство государственной безопасности КНР. Британская контрразведка MI5 раскрыла их настоящие личности, после чего шпионов вынудили вернуться на родину.

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