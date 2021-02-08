Жена получила в подарок пальто от мужа, нашла в нем ключи от Audi и расстроилась

Женщина получила в подарок от мужа верхнюю одежду, купленную в интернет-магазине, и обнаружила в кармане личные вещи предыдущего покупателя. Соответствующий материал публикует The Sun.

32-летняя жительница британского города Лестера Ханна Маккейб (Hannah Mccabe) поделилась историей о неудавшемся сюрпризе ее супруга. Мужчина приобрел для жены пальто стоимостью 60 фунтов стерлингов (6110 рублей) в популярном интернет-магазине Boohoo. Во время примерки женщина обнаружила в кармане пальто розовый ключ от автомобиля Audi. «Я буквально прыгала от радости и даже выглянула в окно, чтобы проверить, нет ли там новой машины», — поделилась она.

Героиня материала спросила мужа, купил ли он машину, однако ответ был отрицательным: ключи были чужими. Тогда британка расстроилась и поняла, что бренд доставил ей подержанный товар, поскольку предыдущий покупатель примерял пальто до нее, а затем вернул его обратно, забыв вынуть из кармана ключи.

Маккейб связалась с представителями Boohoo, которые попросили ее вернуть и брелок, и пальто.

В январе россиянин украл в храме куртку и случайно обнаружил в кармане крупную денежную сумму. Инцидент произошел в Иркутске, 41-летний житель Черемхово, имя которого не раскрывается, тайно надел на себя чужую вещь и вышел из здания церкви. При этом позже он обнаружил в кармане документы, ключи от квартиры и машины, а также полмиллиона рублей.