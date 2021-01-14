Мужчина купил плащ в интернете и нашел в кармане ключи от машины

Мужчина приобрел плащ в интернет-магазине и обнаружил в нем личные вещи бывшего владельца. Публикация появилась на его странице в соцсети Reddit.

Пользователь под никнеймом Captainbutbeird поделился фотографией плаща, в кармане которого он нашел ключи от автомобиля марки Volkswagen и пачку жевательной резинки. В описании к посту он пояснил, что купил верхнюю одежду онлайн.

Мужчина решил найти владельца машины, чтобы отдать ему потерянные ключи. Автор снимка связался с представителем магазина, однако последний не смог ему помочь. Продавец предложил покупателю вернуть часть денег за плащ, поскольку вещь оказалась не новой, как было заявлено на сайте.

Герой материала также обратился за помощью к сотрудникам ближайшего автомобильного салона Volkswagen, однако представители компании объяснили ему, что не могут определить ни модель машины, ни личность ее владельца. Они посоветовали мужчине оставить ключи в отделении полиции.

Подписчики порекомендовали Captainbutbeird найти автомобиль самостоятельно. «Нажимайте на кнопку каждый раз, когда видите Volkswagen. Однажды ты действительно услышишь звуковой сигнал», «Путешествуя по стране, нажимай кнопку разблокировки на брелке каждый раз, когда видишь припаркованные Volkswagen!» — писали они в комментариях.

Вскоре автор публикации рассказал на Reddit, что владелец ключей сам нашел его, увидев размещенные посты. После уточняющих вопросов покупатель вернул мужчине его потерянные личные вещи.

В декабре 2020 года школьница вернула владельцам найденные деньги и спасла им Рождество. Известно, что 14-летняя Рианнон Паркинсон шла в школу вместе с друзьями и заметила кошелек на земле с 700 фунтами стерлингов (70 тысяч рублей). Девушка передала находку сотрудникам торговой точки. Вскоре кошелек забрала супружеская пара и рассказала, что в нем были все их сбережения на рождественские подарки детям.