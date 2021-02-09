Россия
 
Последние новости
В ЕС анонсировали решение века в отношении России
В сенате США начался процесс импичмента Трампа
H&M в России отреагировал на заведение дела
Пашаев рассказал о желающих отсидеть за Ефремова за 50 миллионов рублей
Самую красивую женщину в мире заметили в наряде российского дизайнера
Москва собралась вакцинировать «Спутником V» российских граждан в США
Бывший латвийский депутат оценил блокировку 16 российских телеканалов
Уральский Халк оценил возможность проведения боя с Александром Емельяненко
Один из богатейших блогеров России выкупил самолет целиком и прослыл зажравшимся
Новости партнеров
Прослушать новость

Еще одна категория россиян стала приоритетной для вакцинации от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство здравоохранения расширило категорию россиян для вакцинации от коронавируса в рамках календаря профилактических прививок. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в приоритетную категорию первого уровня попали лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения один миллион и более. Также к этой группе относятся работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех желающих граждан страны. По его словам, Россия фактически стала единственной страной в мире, которая может привить всех желающих граждан до лета. Глава РФПИ отметил, что на иностранные рынки сейчас поставляются лишь небольшие количества вакцин.

Вакцинация от коронавируса групп риска в России началась 5 декабря 2020-го, препарат получали в том числе медики, учителя, социальные работники. 18 декабря в стране началась массовая добровольная вакцинация, ее в основном проводят препаратом «Спутник V».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Инфекционист призвал россиян сохранять бдительность после вакцинации от COVID-19
В России заявили о возможности вакцинировать всех желающих до июня
Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в марте