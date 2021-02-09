Еще одна категория россиян стала приоритетной для вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения расширило категорию россиян для вакцинации от коронавируса в рамках календаря профилактических прививок. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в приоритетную категорию первого уровня попали лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения один миллион и более. Также к этой группе относятся работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех желающих граждан страны. По его словам, Россия фактически стала единственной страной в мире, которая может привить всех желающих граждан до лета. Глава РФПИ отметил, что на иностранные рынки сейчас поставляются лишь небольшие количества вакцин.

Вакцинация от коронавируса групп риска в России началась 5 декабря 2020-го, препарат получали в том числе медики, учителя, социальные работники. 18 декабря в стране началась массовая добровольная вакцинация, ее в основном проводят препаратом «Спутник V».