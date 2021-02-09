Автогонщика на Lamborghini обвинили в крахе российского банка

Басманный суд Москвы арестовал автогонщика Агустина Моралес-Эскомильи по обвинению в хищении 375 миллионов рублей из российского Промрегионбанка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, свидетели дали показания о том, что он являлся теневым хозяином банка и причастен к его краху. Он якобы с помощью неких «неустановленных следствием лиц» обеспечил назначение своего человека на руководящую должность в кредитной организации и организовал схему по хищению средств из банка. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) считают, что из Промрегионбанка различными способами было выведено около трех миллиардов рублей.

Автогонщик свою причастность к хищениям категорически отрицает, он отказался от дачи показаний. Его адвокаты утверждают, что Моралес-Эскомилья не имел никакого отношения к Промрегионбанку. В финансовых кругах России он известен, как заядлый автогонщик в драгрейсинге, не раз занимавший на своем Lamborghini призовые места. 44-летний Агустин является гражданином России и коренным москвичом, но его предки родом из Испании.

16 июля 2020 года его и ряд других фигурантов Тверской суд столицы приговорил к семи годам за растрату 235 миллионов рублей банка «Таурус». Поскольку Моралес-Эскомилья находился под стражей с 2017 года, то в этом году мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение, однако ему предъявили новое обвинение и вновь взяли под стражу по делу о хищении средств из Промрегионбанка.