Наука и техника
 
Последние новости
Нурмагомедов рассказал о бое своей мечты
Путин назначил руководителя главка СКР по особо резонансным делам
Российских алиментщиков заставят косить борщевик за долги
Раскрыта позиция Байдена по ядерной сделке с Ираном
Нурмагомедов отправил главе UFC сообщение с решением о продолжении карьеры
Украина назвала срок завершения суда ООН по MH17
Вызывающая кровавую рвоту неизвестная болезнь убила 15 человек
Путин запустил мощнейший в мире нейтронный реактор
Минобрнауки начало проверку после вопроса Путина «Где деньги, Зин?»
Новости партнеров
Прослушать новость

Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Arnav Singhal / Unsplash

Microsoft признала проблемы с актуальными обновлениями Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Согласно отзывам пользователей на официальном форуме компании и Reddit, проблемы возникают после установки обновлений KB4598299 и KB4598301. Данные апдейты предназначены для новых версий ОС — 20H2, 2004 и 1909. Судя по сообщениям, в некоторых случаях обладатели копий Windows наблюдают перезагрузку системы и появление «синего экрана смерти» (BSoD, Blue Screen of Death).

Специалисты заметили, что системные ошибки часто связаны с обновлением .NET Framework — именно этот компонент может привести к появлению BSoD. Также сбои происходят во время использования Visual Studio, Windows Presentation Foundation (WPF) и других встроенных сервисов Windows.

Компания уже отреагировала на связанные с Windows 10 проблемы. На официальном форуме Microsoft появилась публикации, согласно которой технические специалисты уже изучили источники сбоев и работает над исправлением проблем. Сроки выхода системных апдейтов не раскрываются.

Пока Microsoft не исправила неполадки, журналисты рекомендовали откатиться с KB4598299 или KB4598301 на предыдущие версии ОС. Чтобы сделать это, нужно зайти в панель управления Windows, выбрать проблемное обновление и удалить его. После всех проделанных операций следует перезагрузить ПК.

Ранее IT-эксперты обнаружили ссылку, которая может привести к поломке Windows на любом компьютере. Сбой происходит в тот момент, когда ОС пытается обработать путь к определенному компоненту Windows, минуя файловую систему. В этом случае возникает «синий экран смерти».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Microsoft confirms Windows 10 update bug is crashing some apps
Из Windows окончательно удалят Internet Explorer
Windows 10 сломали с помощью одной ссылки
В Windows нашли убивающую диск ошибку
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 января
Плакат Франтишека Паролека «Белое!»: чехословацкие легионеры «отбеливают» взятую под контроль Транссибирскую магистраль. 1918 год

«Оказались втянуты в российскую смуту»

Армия бывших пленных застряла в России и захватила полстраны. Она не боялась ни Ленина, ни Сталина
00:10 4 февраля

Аналог Су-57 от Boeing впервые взлетел

20:38 3 февраля

Раскрыты продажи PlayStation 5

19:13 3 февраля

Определена опасность жаркого климата для жизни

Наука и техника00:04 2 декабря 2020
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.

«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»

Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
18:18 3 февраля

Nokia воскресит легендарный телефон

16:55 3 февраля

Обнаружено самое эффективное средство против ОРВИ

18:57 3 февраля

«Система-Биотех» создала выявляющие мутантные штаммы коронавируса тесты

Наука и техника00:0119 ноября 2020

Пора на выход

Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
15:47 3 февраля

Описана новая проблема Cyberpunk 2077

14:53 3 февраля

Названа защита Калининграда при «масштабных боевых действиях»

13:44 3 февраля

Xiaomi запретила устанавливать сервисы Google на свои смартфоны

Россия
Российский вирусолог назвал причину неэффективности вакцины от коронавируса
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Российские школы проверили после угрозы минирования
Минздрав сообщил о способности коронавируса проникать через плаценту в плод
Спецприемник в Сахарово переполнился после несанкционированных акций в Москве
Ночи в автозаках, забитые камеры и койки без матрасов: что происходило внутри
Вильфанд назвал сроки потепления в европейской части России
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
Все материалы
Мир
Стало известно о новой взлетной полосе США в Сирии
В Чехии понадеялись на регистрацию российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Стало известно о планах США вернуться в Совет ООН по правам человека
ЮАР приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca
SHAN STATE, MYANMAR - 2014/02/22: A soldier from the TNLA (Ta'ang National Liberation Army, Ta'ang is another word for Palaung) takes pictures of opium field workers and other soldiers before they start to destroy the field. The TNLA started a drug (opium, heroin, methamphetamine) eradication campaign in 2012, destroying opium fields, banning and punishing drug addicts and traffickers. The TNLA, created in 2009, claims about 1,500 soldiers and another 1,500 trained villagers. Alongside with other ethnic groups, the TNLA fights the government troops in order to get some kind of autonomy within a federal system for the Palaung populated area in north-west Shan State. (Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images)Китайский Эскобар
Как простой китаец объединил мафиозные кланы, создал крупнейший наркосиндикат и заработал миллиарды
Все материалы
Бывший СССР
Саакашвили призвал Украину готовиться к потере Мариуполя и Херсона
Навального сравнили с Пашиняном
Владимир Зеленский«Слабый президент, жесткая команда»
Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?
Украина прокомментировала высылку иностранных дипломатов из России
Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
Президента обвинили в попытке узурпации власти
Дефицит электроэнергии на Украине объяснили «вмешательством» Москвы
Жительницы города Шуша в подвале во время воздушной тревоги«Дети не должны это видеть»
Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер
Все материалы
Экономика
Россиянам напророчили потерю работы
«Билайн» увеличил скорость домашнего интернета до 500 мегабит в секунду
Пленных не берут
Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
Доходы «Газпрома» рухнули
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Все материалы
Силовые структуры
Следствие захотело проверить действия лечивших Легкоступову врачей
Бойцы ОМОН выпустили 36 пуль в экс-главу села в Дагестане
Убийство произошло в районном отделе полиции
Раскрыты подробности конфликта убитого экс-главы села в Дагестане с бойцами ОМОН
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Пашаев объяснил перевод Ефремова в Москву
«Флот оказался обезглавленным»
40 лет назад разбился самолет с командирами Тихоокеанского флота СССР. Как адмиралов погубил багаж?
В Дагестане поручили расследовать убийство экс-главы села за два месяца
Все материалы
Наука и техника
Nokia воскресит легендарный телефон
Обнаружено самое эффективное средство против ОРВИ
«Система-Биотех» создала выявляющие мутантные штаммы коронавируса тесты
Описана новая проблема Cyberpunk 2077
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
В Италии высмеяли дебют Кокорина за «Фиорентину» и вспомнили о тюрьме
«Он назвал меня негром и ударил по голове»
Насмешки, угрозы и травля. Через какие испытания прошел первый чернокожий игрок в истории НХЛ
Известная откровенными фото девушка-боец ММА показала лицо после кулачного боя
Чемпион над пропастью
Судьбоносный для «Ливерпуля» матч с «Сити» и битва МЮ с «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Дацик устроил массовую драку в Москве и схватил оппонента за горло
Софья Самоделкина«Только бы не убиться!»
В российском фигурном катании зажглась новая звезда. Она сильнее учениц Тутберидзе и Плющенко
Самая сексуальная атлетка мира упражнялась в коротком топе с глубоким декольте
Все материалы
Культура
Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации
Ищи-свищи
Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за коронавируса
«Я хочу умереть на своих условиях»
История американки, которая перепробовала все способы лечения и решилась на эвтаназию
Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции»
Диана Буркот«Беднота в каждой квартире»
Семейные травмы, бутылка рома и гражданин Антоха: лучшая музыка месяца
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Слова Маргариты Симоньян о пенсиях россиян исказили
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Симоньян высказалась о пенсиях россиян
Геннадий Горин«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»
Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
МЧС завело аккаунт в TikTok
Нарушай, но доверяй
В России и во всем мире IT-компаниям позволяют легально нарушать закон. Почему это выгодно?
Все материалы
Ценности
Рэперша прошлась по улицам в прозрачных лосинах и удивила фанатов
Грубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Louis Vuitton перепутал флаги стран и опозорился в сети
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Молодежь массово избавилась от узких джинсов и вызвала гнев взрослых
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Героя российского «Холостяка» обокрали на миллион рублей в раздевалке спортзала
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина пошел гулять с собакой и стал богаче на 51 миллион рублей
Диетологи раскрыли последствия поедания йогуртов каждый день
«Я думала: вот так закончится моя жизнь»
Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
Мужчина распечатал деньги на принтере ради похода к проститутке
«Швейцарцы говорят, что русская речь звучит как музыка»
История девушки из России, основавшей университет в Швейцарии
45-летняя женщина рассорилась с семьей ради молодого египетского любовника
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Все материалы
Количество электрокаров в России превысило 10 тысяч
Какой могла стать Нива, она же Lada 4x4?
Большой путеводитель «Мотора» по истории самого народного внедорожника страны
В России начались продажи электрического кросс-купе Audi e-tron Sportback
Самые популярные кроссоверы в России
На какие кроссоверы и внедорожники пересели россияне в январе 2021 года
Сильвестр Сталлоне получил новый Chevrolet Corvette вне очереди
Lexus LM: возмутительно дорогой минивэн
Он импортируется неофициально, у него нет V8, он медленнее вашей Шкоды — и стоит 17 миллионов
Немецкий вездеход-амфибию времен Второй мировой продают в России за 12 миллионов
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы