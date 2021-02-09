Актер из «Великолепного века» приехал к Кадырову

Турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит в составе съемочной группы сериала «Основание: Осман» приехал в Грозный и нанес визит главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом лидер республики сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме Озчивита, в Чечню приехали продюсер Мехмет Боздаг, режиссер Метин Гюнай и другие звезды турецкой киноиндустрии. Как рассказал Кадыров, для гостей провели концерт звезд чеченской эстрады и танцевальных коллективов. Мероприятие прошло в Доме торжеств имени Дагуна Омаева, а вечером для гостей из Турции был организован ужин.

«У нас состоялся исключительно теплый, содержательный и увлекательный разговор. Я получил большое удовольствие от общения с нашими гостями», — поделился глава Чечни впечатлениями от встречи. Он назвал членов съемочной группы талантливыми, искренними, добродушными и жизнерадостными людьми и поблагодарил за их работу над сериалом, который «способствует сохранению и популяризации богатой и славной истории нашей уммы».

«Великолепный век» — исторический сериал, четыре сезона которого выходили в Турции с 2011 по 2014 год. В России он транслировался с 2012 по 2015 год. В сериале описываются события времен правления султана Османской империи Сулеймана Великолепного, жившего в XVI веке. В 2014-м было снято продолжение — «Великолепный век: Кёсем Султан».