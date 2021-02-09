Ямальские врачи спасли недоношенного новорожденного в чуме в тундре. Об этом сообщает агентство N24.

Роды у женщины начались в конце января на сроке 33 недели. Родственники смогли вызвать скорую помощь.

Из-за морозов температура воздуха опустилась и в самом чуме, и родственники максимально топили печь, поддерживали тепло и согревали пеленки для ребенка. Медикам удалось помочь роженице.

После родов ребенка и мать повезли в перинатальный центр Салехарда, всю дорогу новорожденный находился на кислородной поддержке, врачи проводили обеспечивающие манипуляции. На данный момент жизни ребенка и матери ничего не угрожает.

В 2018 году врачи перинатального центра Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе спасли роженицу, потерявшую более шести литров крови. Она попала в учреждение с осложненной беременностью, ей провели кесарево сечение, но после операции открылось сильное кровотечение. Операция по спасению длилась более шести часов.