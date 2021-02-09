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Депутаты избрали нового мэра Екатеринбурга

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Алексей Орлов
Алексей Орлов
Фото: @glava.ekb

Депутаты городской думы Екатеринбурга избрали главой города бывшего вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 9 февраля.

Кандидатуру Орлова поддержал 31 депутат, против никто не проголосовал, двое воздержались.

Орлов завил, что ставит своей задачей продолжить интеграцию Екатеринбурга в мировое пространство. Он добавил, что необходимо сформировать новое архитектурное пространство города, в частности реконструировать железнодорожный вокзал и запустить трамвайную линию в Верхнюю Пышму.

Всего на должность мэра представили три кандидатуры: врио главы города Алексея Орлова, депутата Законодательного собрания Свердловской области Михаила Зубарева и главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко.

В декабре прошлого года глава Екатеринбурга Александр Высокинский покинул пост, он перешел на должность первого заместителя губернатора Свердловской области.

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