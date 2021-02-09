Дочь Гузеевой экстренно прооперировали

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольгу Бухарову экстренно прооперировали, сообщила актриса в своем Instagram-аккаунте.

На своей странице Гузеева показала врача-травматолога, который провел операцию ее дочери, и выразила медику благодарность. По словам телеведущей, ее дочь упала и серьезно повредила коленку.

Бухарова в своем Instagram-аккаунте сообщила, что сейчас чувствует себя хорошо.

В ноябре 2019 года дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль. Она выложила снимок из медицинского учреждения, сопроводив его сообщением, что опухоль «вернулась». Она опубликовала серию фотографий, где пожаловалась на самочувствие. Одно из изображений она сопроводила обещанием, что «если придется делать вторую операцию», то она сделает себе татуировку на ягодицах. Также девушка уточнила, что ни о чем не подозревала.