Украинка в прямом эфире раскритиковала политику Киева

Жительница города Харькова дозвонилась в прямой эфир телеканала «Наш» и раскритиковала политику Киева. Женщина подчеркнула, что власти пытаются «выбить» ее русские и белорусские корни. Об этом пишет РИА Новости.

Украинка рассказала, что всю жизнь жила в Харькове, однако одна из ее бабушек родом из Белоруссии, один дед — из России, а другой — из Украины. «То, что сейчас творится, я не могу согласиться ни с чем. У меня выбивают корни русские, у меня выбивают корни белорусские, а также подобие украинских», — пожаловалась она.

Женщина также посетовала, что не сможет объяснить потомкам то, что сейчас происходит в стране. Сначала ведущие пытались говорить с телезрительницей в ироничной форме, а затем оборвали с ней связь.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, украинский язык стал обязательным для госорганов и сферы обслуживания.