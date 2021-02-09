Королева лишит принца Гарри почетных титулов

Эксперты по делам британской королевской семьи полагают, что принца Гарри лишат почетных воинских титулов, которые ему удалось сохранить год назад. Об этом сообщает издание Daily Express.

В беседе на британской радиостанции talkRADIO Кевин О’Салливан (Kevin O'Sullivan) и Чарли Рей (Charlie Rae) обсудили исход нового раунда переговоров между принцем Гарри и королевой Елизаветой II, который пройдет в этом году.

По мнению О’Салливана, год назад королева поставила перед Гарри условие: если он хочет сохранить военные титулы, то должен вернуться в Великобританию для исполнения обязанностей члена королевской семьи. «Королева не считает, что он их заслуживает, пока прохлаждается в своей калифорнийской самоволке и не выполняет свои обязанности», — объяснил он.

Его собеседник придерживается того же мнения. «Нельзя усидеть на двух стульях, — согласился Рей. — "Членом королевской семьи быть не хочу, но хочу, чтобы титулы остались у меня, и я по-прежнему представлял королеву". Так не бывает». По его словам, принц Гарри не сможет исполнять обязанности, которые подразумевают эти титулы, пока остается в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что Гарри желает сохранить свои воинские титулы и проводить больше времени на родине. Ожидается, что летом он впервые посетит Великобританию после прошлогоднего переезда в США. В январе королева Елизавета II пригласила его на церемонию Выноса знамени — военный парад в честь своего дня рождения, который пройдет 12 июня. Кроме того, в случае приезда он сможет принять участие в праздновании 100-летия принца Филиппа, который отмечают 10 июня и открытии памятника принцессе Диане 1 июля.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.