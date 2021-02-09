Европа испугалась возрождения коронавируса

Возрождение коронавируса несет серьезный риск для стран Европы, испугались в Европейском центральном банке (ЕЦБ). Глава организации Кристин Лагард пообещала экономическую помощь региону и призвала правительства поступать так же, передает Bloomberg.

«Возобновившийся всплеск заболеваемости COVID-19, мутации в вирусе и строгие меры сдерживания представляют собой значительный риск снижения экономической активности в еврозоне», — заключила она.

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Ранее в интервью газете Journal du Dimanche Лагард указала, что возвращения к доковидному уровню экономической активности в регионе не следует ожидать раньше середины 2022 года. По ее словам, экономический рост начнется к середине текущего года, но неопределенность все еще сохраняется: в 2021-м стоит ждать роста ВВП на 4 процента или ниже.

В конце января деловая активность в странах ЕС пошла на спад на фоне фоне новых блокировок и ограничений. Кроме того, ситуация осложняется и опасениями насчет того, что вакцинация от коронавируса будет идти недостаточно быстро. В январе 2021 года индекс деловой активности (PMI) упал до двухмесячного минимума (47,5 пункта), это произошло на фоне введения в странах более строгих ограничений из-за COVID-19. По словам главного экономиста агентства IHS Markit, которое рассчитывает этот индекс, Криса Уильямсона, такими темпами двойная рецессия в еврозоне становится все более неизбежной.

С началом кризиса из-за пандемии коронавируса ЕЦБ запустил масштабную программу количественного смягчения (скупки у банков гособлигаций для понижения ставок по ним и предоставления банковской системе дополнительной ликвидности), общий объем которой достигнет 1,85 триллиона евро. Параллельно власти ЕС договорились о создании фонда объемом 750 миллиардов евро. Деньги пойдут на помощь наиболее пострадавшим во время пандемии странам.