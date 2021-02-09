«Газпром» объявил об обеспечении Калининграда газом из запасов

В «Газпроме» объявили, что Калининград обеспечивается газом из запасов: топливо поступает из хранилища, передает РБК.

«В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища», — прокомментировал представитель компании.

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Ранее во вторник, 9 февраля, стало известно, что «Газпром» приостановил транзит газа через Литву в Калининград, при этом поставки топлива в Литву из Белоруссии продолжаются. Причины такого решения не сообщались.

Оператор литовской газотранспортной системы подчеркивал Amber Grid, что выполняют все обязательства по соглашению с российской монополией, которое действует до 2025 года. «В контракте предусмотрено, что газ транспортируется по формуле "отправляй или плати". Временная приостановка транзита не будет иметь финансовых последствий для Amber Grid», — говорили в компании.

В Калининградскую область газ из России поступает через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград мощностью в 2,5 миллиарда кубометров в год. Это был единственный маршрут поставок в регион до 2019 года, когда в эксплуатацию ввели плавучий регазификационный терминал (FSRU) «Маршал Василевский». В Газпроме тогда говорили, что он позволит после 2025 года полностью обеспечить спрос Калининградской области на газ за счет поставок морским путем.