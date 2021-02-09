«Газпром» приостановил транзит газа через Литву в Калининград

Транзит газа в Калининградскую область из Белоруссии через Литву приостановлен по просьбе «Газпрома». Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid на своем сайте.

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Причины такого решения не сообщаются. «Потоки в Литву из Белоруссии стабильны. Литовская газотранспортная инфраструктура работает в штатном режиме»,— отметили в компании. Оперативные данные на сайте Amber Grid уже показали сокращение транзита в Калининградскую область до нуля. Контракт компании с «Газпромом» действует до 2025 года.

В феврале стало известно, что Литва проиграла «Газпрому» в суде дело о компенсациях в 1,4 миллиарда евро за завышенные цены на газ. Страна пыталась доказать, что российская компания, воспользовавшись монопольным положением на литовском рынке, завышала цены на поставки газа в 2004-2012 годах. В 2016 году Стокгольмский арбитраж отклонил требования Вильнюса, в 2019 году решение подтвердила апелляционная инстанция.

Ранее сообщалось, что доходы «Газпрома» от экспорта газа рухнули на 39,6 процента в годовом выражении, составив 25,25 миллиарда долларов. Физический объем экспорта газа снизился за прошлый год на 9,7 процента (до 199,2 миллиарда кубометров).