Литва окончательно проиграла суд «Газпрому»

Литва окончательно проиграла «Газпрому» в суде дело о компенсациях в 1,4 миллиарда евро за завышенные цены на газ. Об этом пишет ТАСС.

Верховный суд Швеции в декабре 2019 года отклонил просьбу Литвы и не стал пересматривать решение Апелляционного суда Швеции, который встал на сторону российской компании. Таким образом, литовская сторона проиграла суд в последней инстанции.

Литва пыталась доказать, что «Газпром», воспользовавшись монопольным положением на литовском рынке, завышал цены на поставки газа в 2004-2012 годах. В 2016 году Стокгольмский арбитраж отклонил требования Вильнюса, в 2019 году решение подтвердила апелляционная инстанция.

Всего за годы тяжбы судебные издержки Литвы составили 10,5 миллиона евро. Также литовская сторона должна возместить судебные издержки «Газпрому».

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