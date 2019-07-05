Литва проиграла «Газпрому» в суде

Литва проиграла судебное разбирательство российской госкомпании «Газпром» в апелляционном суде Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Литовская сторона в апелляционном суде округа Свеа требовала отменить решение Стокгольмского арбитража об отказе взыскать с «Газпрома» в пользу Вильнюса около 1,5 миллиарда долларов. Литва пыталась убедить суд, что «Газпром» завышал отпускные цены в период с 2006 по 2015 год, первая версия иска была подана в 2012 году.

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В 2016 году арбитраж отказал литовской стороне в удовлетворении иска, тогда Литва обратилась в апелляционный суд с требованием отменить это решение. Через год уже «Газпром» попросил отозвать дело из суда, в итоге в 2019 году апелляционный суд подтвердил правоту российской госкомпании.

Суд признал цены российской компании справедливыми и отказал Литве во взыскании компенсации, более того, литовская сторона будет вынуждена погасить все судебные издержки «Газпрома».

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