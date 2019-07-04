Россия начнет покупать газ за рубежом

«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку газа у Туркмении. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Соглашение с «Туркменгаз» было заключено 1 июля 2019 года и будет действовать по 30 июня 2024-го. Объем закупок туркменского газа составит до 5,5 миллиарда кубометров в год.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», «Газпром» пообещал экспортировать в Европу не менее 200 миллиардов кубометров газа в год и за счет туркменского газа решил подстраховаться на случай нехватки собственных ресурсов.

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О том, что «Газпром» после трехлетнего перерыва возобновил покупки газа у Туркмении, стало известно в апреле. Объем закупок по краткосрочному контракту с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 миллиарда кубометров.

До 2016 года закупки туркменского газа производились в рамках 25-летнего контракта, заключенного еще в 2003 году. Однако соглашение было расторгнуто из-за ценового спора. По этому договору «Газпром» должен был закупать у Туркмении около 10 миллиардов кубометров газа, но из-за падения цен в Европе и наличия собственных мощностей по добыче туркменский газ стал не нужен в таких объемах.

Более того, российский монополист нес убытки, поскольку уровень цены экспортных поставок в Европу был ниже цен, чем стоимость, по которой сырье закупалось в Туркмении, и стоимость его транспортировки в ЕС. В результате в 2015 году закупки были сокращены до четырех миллиардов кубометров газа, а в 2016-м вообще остановлены.

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