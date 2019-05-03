В Россию начал поступать купленный за рубежом газ

Казахстан возобновил транзит газа из Туркмении в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр» после трехлетнего перерыва. Об этом говорится в сообщении на сайте казахстанского национального газового оператора «Казтрансгаз».

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В компании уточнили, что транзит удалось восстановить всего за несколько дней. Объем транспортировки туркменского газа в Россию составляет 15 миллионов кубометров в сутки. С начала возобновления через Казахстан уже прокачано более 220 миллионов кубометров газа.

Ранее сообщалось, что поставки газа из Туркмении в Россию были возобновлены 15 апреля. О том, что Москва решила вернуться к закупкам газа у Ашхабада, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил в конце марта.

Транзит в Россию туркменского газа через казахстанскую территорию был прекращен в 2016 году на фоне спора между Москвой и Ашхабадом из-за цены на топливо. Однако в начале 2019 года стороны сумели договориться о возобновлении поставок в рамках действующего межправсоглашения о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.

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