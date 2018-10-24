Туркмены задумались о будущем и ринулись скупать бензин

Жители столицы Туркмении Ашхабада начали массово скупать бензин, опасаясь скорого подорожания топлива. Об этом в среду, 24 октября, сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

Один из горожан рассказал изданию, что многие жители столицы наведываются на автозаправки по ночам. «Ажиотаж среди населения заметно усилился в последние пять дней. Многие с 11 часов вечера, после того как машин становится меньше, едут на автозаправочные станции и покупают бензин про запас. Бензин покупают в 20-30-литровые канистры. Работники АЗС продают бензин с надбавкой по 20-30 тенге (разменная монета в Туркмении, 1/100 туркменского маната — прим. «Ленты.ру») за каждый литр», — указал он.

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По ночам очередей на заправках нет, потому что работники АЗС заранее договариваются с автовладельцами о времени, когда те могут подъехать к ним и заправиться. Горючее распродается в течение ночи, из-за этого днем можно увидеть длинные очереди за бензином.

«Из-за того, что ночью весь бензин распродают, когда приезжаешь на автозаправку днем, купить уже невозможно. Можно только увидеть табличку с надписью "Бензина нет". Зачастую приходится ждать по два-три часа. В результате, если раньше у АЗС в очереди стояли в среднем 30 машин, сейчас их количество доходит до 90», — рассказал житель Ашхабада.

Отмечается, что беспокоиться население страны начало после признания правительством Туркмении необходимости перехода экономики республики к рыночным условиям. Соответствующее решение было принято на заседании Народного совета (Халк Маслахаты) в конце сентября.

На том же мероприятии власти страны одобрили полную отмену всех льгот для населения Туркмении. С 1 января 2019 года в республике перестанут бесплатно предоставлять населению электроэнергию, газ, питьевую воду и столовую соль.

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