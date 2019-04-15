Россия начала покупать газ за рубежом

Туркмения в понедельник, 15 апреля, возобновила поставки газа в Россию после трехлетнего перерыва, сообщает туркменский новостной портал «Ориент» со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере страны. Объемы закупаемого газа и его стоимость не раскрываются.

По словам источника, поставки в Россию возобновлены в рамках действующего 25-летнего контракта «после коммерческой паузы, которая была взята "Газпромом" в начале 2016 года».

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О том, что Россия решила вернуться к закупкам газа у Туркмении, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил в конце марта. Тогда он отметил, что сотрудничество в закупке газа в республике является главным направлением, по которому стороны всегда работали.

Контракт между Россией и Туркменией на поставку газа был заключен в 2003 году. С 2008 года «Газпром» пытался пересмотреть цену на газ. Россия с 2009 года закупала около 10 миллиардов кубометров газа в год. В 2015 году «Газпром» уведомил Туркмению о намерении снизить объемы закупок до четырех миллиардов кубометров в год и платил ей цену безубыточного экспорта в Европу. В том же году российская сторона инициировала разбирательство в Стокгольмском арбитраже по пересмотру цены на газ, поставленный с 2010-го по 2015 год.

В 2016 году Россия взяла паузу в покупке газа до начала 2019 года, а разбирательство в суде приостановили, чтобы стороны смогли прийти к соглашению о сотрудничестве. Переговоры о возобновлении закупок газа начались в конце 2018 года. В качестве возможного срока возобновления контракта называли 1 января 2019 года, однако этого так и не произошло.

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