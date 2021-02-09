Российский блогер выбежал на поле в США и развеселил зрителей

Популярный блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США (Супербоул) и чуть не сорвал продолжение игры. Инцидент не показали по телевидению, но некоторые зрители опубликовали видео момента в соцсетях.

Во время игры команд «Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити» Здоровецкий сумел пройти на поле, несмотря на ограждения и службу безопасности. В закрытом розовом купальнике с надписью Vitaly Uncensored («Виталий без цензуры») он пробежал по игровой площадке в течение нескольких секунд, сумев убежать от пары охранников.

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Вскоре на поле появилось около 10 человек, которые совместно смогли уложить блогера на поле и прекратить его пранк. Судя по ролику, опубликованному в TikTok, многие зрители развеселились из-за «забега», позитивно оценив выходку Здоровецкого. Один из поклонников американского футбола на видео посчитал, что блогер будто бы сумел пробежать через соперников до конца площадки и зашел в очковую зону, сделав тачдаун.

Блогер не впервые проводит подобные пранки на крупных спортивных соревнованиях. Так, во время финала Лиги чемпионов в 2019 году на футбольное поле прорвалась бывшая подруга Здоровецкого, модель Кинси Волански. Она была в черном купальнике с такой же надписью.

Здоровецкий прославился в сети как пранкер. В настоящее время на его YouTube-канал подписаны 10,3 миллиона пользователей, еще три миллиона следят за его жизнью в Instagram. Блогер неоднократно становился героем различных скандалов. Его несколько раз арестовывали за срывы спортивных соревнований, а также обвиняли в сексистских и расистских высказываниях. В апреле 2020 года его арестовали по обвинению в нападении на женщину в американском городе Майами-Бич. Блогера согласились выпустить под залог, но следствие все еще ведется.