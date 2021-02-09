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МИД поделился ожиданиями от политики Байдена на постсоветском пространстве

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Фото: Globallookpress.com

Россия не ждет кардинальных сдвигов в политике США на постсоветском пространстве с приходом нового президента Джо Байдена. Такими ожиданиями поделился замглавы МИД России Андрей Руденко, его слова приводит РИА Новости.

«Возвращение во власть "старых знакомых" из команды Барака Обамы, таких как Виктория Нуланд, стоявших у истоков госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, приведшего к возникновению вооруженного конфликта в Донбассе, оптимизма не добавляет», — отметил Руденко.

Ранее сообщалось, что Байден продолжит оказывать поддержку Украине. По словам временной поверенной в делах США на Украине Кристины Квин, новая администрация будет придерживаться давней политики Конгресса США, который не первый год демонстрирует «очень серьезную двухпартийную поддержку Украины».

Кроме того, Байден назначил на пост замгоссекретаря Викторию Нуланд. В администрации Обамы она работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Она же принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. Нуланд запрещен въезд в Россию, она находится в черном списке МИД, который был создан в ответ на американские санкционные списки.

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