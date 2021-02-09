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ООН возмутилась закрытием 16 российских каналов в Латвии

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Фото: Pixabay

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик возмутился ситуацией с закрытием 16 российских каналов в Латвии. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, получал ли генсек ООН какие-либо жалобы от российской стороны на этот счет, Дюжаррик сказал, что не слышал об этом. «Наша принципиальная позиция заключается в том, что свобода прессы должна быть в любой стране», — подчеркнул он.

Ранее сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), бывший депутат сейма Мирослав Митрофанов назвал «языковым свинством» блокировку 16 российских телеканалов в Латвии. По его мнению, это стало очередным ударом по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом.

9 февраля стало известно, что в Латвии заблокируют ретрансляцию еще 16 российских телеканалов. Речь идет о REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал» и других. До этого латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

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