Названы лучшие магазинные блины с мясом

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование готовых блинов с мясом, продающихся в российских магазинах, и назвал лучший продукт. О этом говорится в материалах, которые поступили в «Ленту.ру».

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В общей сложности специалисты проверили блины шести брендов: «Мастерица», «Останкино», «С пылу с жару», Globus, Spar, «Морозко». По данным экспертов, достаточное количество чистого мяса содержится только в блинах Globus. В продуктах остальных брендов использовался фарш более низкого качества с добавлением соевого белка и муки, крахмала, мяса и шкурки птицы.

Проверку на безопасность из-за микробной обсемененности мезофильной микрофлорой не прошли блины марок «Морозко», «С пылу с жару» и Spar. Блины последнего производителя также стали единственными, к чьему вкусу у экспертов возникли вопросы. Успешно проверку прошли только блины Globus, «Останкино» и «Мастерица». Остальные образцы попали в черный список «Росконтроля».

Ранее в организации проверили какао из российских супермаркетов. К покупке рекомендовали только товары под брендами «Роял Премиум» и Globus. Какао «Красный Октябрь / Золотой ярлык», «Фаворит», «Россия щедрая душа / Российский» и «Золотой якорь» попали в список товаров с замечаниями.