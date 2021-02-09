Голодный лев загрыз защищавшего носорогов лесничего

В южноафриканском национальном сафари-парке Пиланесберг голодный лев загрыз лесничего, защищавшего носорогов от браконьеров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В субботу, 6 февраля, 46-летний Кобус Маре (Kobus Marais) патрулировал парк вместе с псом Хейли и двумя коллегами. Они ехали на машине и не заметили, как на Маре, который шел позади, набросился разъяренный хищник. Только когда он закричал и позвал на помощь, сослуживцы увидели, что на него набросился лев.

Патрульные застрелили животное, но спасти Маре не удалось. Мужчина умер на месте от рваных ран. Его собака не пострадала.

Льва направили в ветеринарную клинику города Претория на вскрытие. Там специалисты попытаются установить причину агрессивного поведения зверя.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Гуджарат отошел по нужде в лес и оказался в пасти льва. В результате произошедшего индиец скончался. Его тело было направлено в больницу для проведения вскрытия.