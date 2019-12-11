Сбежавший из заповедника лев загрыз мужчину и 30 собак

В кенийском городе Онгата Ронгай, округ Кадзиадо, лев убил мужчину и около 30 собак. Об этом сообщает местный новостной портал Kenyans.co.ke.

В пятницу, 6 декабря, 40-летний Роно Кипкируи Симион (Rono Kipkirui Simion) возвращался с работы домой и бесследно пропал. Спустя три дня возле Национального парка Найроби его начальник заметил льва, поедающего человеческие останки. Он попытался отпугнуть хищника от мертвеца, однако зверь отказывался уходить. На месте происшествия остались только голова и рука погибшего.

По данным кенийской газеты The Daily Nation, лев сбежал из заповедника Найроби. Служба охраны дикой природы Кении призвала местных жителей сохранять спокойствие и не выходить ночью на улицу, пока зверь не будет пойман. На данный момент группа специалистов, включая ветеринара, активно занимается поиском и отловом опасного хищника.

В апреле сообщалось, что в Кении львица забрела в деревню Дховуни, округ Тайта Тавета. Хищница напала на Михаэля Нцалу, его жену и ребенка, а затем на 11-летнюю школьницу Ашу Мохаммед. От полученных ранений девочка скончалась на месте.

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