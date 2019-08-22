Живший в неволе лев растерзал хозяина

В ЮАР в результате нападения льва погиб владелец охотничьего заказника. Об этом сообщает CNN.

Хищник набросился на 70-летнего Леона ван Бильона (Leon van Biljon), когда тот чинил ограду вольера. На помощь пострадавшему пришли соседи, но спасти его не удалось. Мужчина скончался от полученных ран.

Ван Бильон владел частным охотничьим заказником недалеко от города Куллинан. Там устраивали экскурсии для туристов, читали лекции о львах и демонстрировали кормление хищников.

В заказнике жили три льва, которых звали Рэмбо, Катрин и Накита. После гибели ван Бильона они были убиты.

В 2018 году сообщалось, что житель мексиканского города Сьюдад-Хуарес попал в больницу после нападения ручной белой львицы. Пострадавший жил в богатом районе и держал двух львов и тигра. Он не запирал хищников в клетках и позволял им гулять по дому, как обычным домашним животным.

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