Лев забрел в деревню и загрыз девочку

В Кении лев растерзал 11-летнюю девочку. Об этом сообщает информационный портал Daily Nation.

Животное забрело в деревню Дховуни, округ Тайта Тавета, поздно вечером в четверг, 4 апреля. Львица сначала напала на Михаэля Нцалу (Michael Nzalu), его супругу и ребенка, а затем и на 11-летнюю школьницу Ашу Мохаммед (Asha Mohammed). От полученных ранений девочка скончалась на месте. Чету Нцалу доставили в больницу с глубокими ранениями на голове, руках и груди.

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«Я побежал к дому, но зверь последовал за мной внутрь и напал на меня, мою жену и ребенка. Мы сумели прогнать львицу», — описал произошедшее Нцалу. После этого, по его словам, животное заметило Мохаммед и загрызло ее.

Сотрудники службы охраны дикой природы Кении прибыли на место и убили львицу. Предположительно, она убежала из ближайшего национального парка.

Житель деревни Сулейман Мвалили (Suleiman Mwalili) остался недоволен работой службы. Он считает, что сотрудники приехали слишком поздно. «Для службы охраны дикой природы Кении важнее животные, чем люди. Если бы животное погибло, они бы примчались на вертолетах», — отметил мужчина.

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