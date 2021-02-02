Разъяренный носорог убил егеря

Сотрудник департамента лесного хозяйства погиб в результате нападения носорога в национальном парке Казиранга в индийском штате Ассам. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Вечером в субботу, 30 декабря разъяренный носорог напал на егеря и растерзал его.

«Егерь Мохешвар Хазарика (Moheshwar Hazarika) скончался на месте. Его экстренно доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Это очень печальная новость для всего нашего коллектива», — сказал директор национального парка Сивакумар (Sivakumar).

Заповедник Казиранга — самое крупное место обитания однорогих носорогов.

Ранее сообщалось, что домашний бегемот растерзал хозяина из провинции Фри-Стейт, ЮАР, после того как тот решил на нем покататься. Он заявлял, что относится к бегемоту как к сыну, и даже сам чистил животному зубы.